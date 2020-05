Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bang & Olufsen : en chute sur un projet de levée de fonds Cercle Finance • 12/05/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen dévisse de près de 9% sur l'OMX, alors que le groupe d'électronique grand public danois a décidé de convoquer pour le 3 juin une assemblée générale extraordinaire, pour obtenir son aval à une augmentation de capital de l'ordre de 53 millions d'euros. 'Bang & Olufsen connait une situation sérieuse, dans laquelle nous avons besoin de lever de nouveaux capitaux pour traverser la croise mondiale du Covid-19', explique son président du conseil d'administration, Ole Andersen. La société a vu sa performance financière frappée en mars et en avril par la pandémie et les confinements sur ses marchés clés. Ses revenus estimés pour les 11 premiers mois de son exercice ont chuté de 26% en monnaies locales.

