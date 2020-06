Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bang & Olufsen : communique sur son augmentation de capital Cercle Finance • 04/06/2020 à 12:02









(CercleFinance.com) - Le groupe danois Bang & Olufsen a communiqué ce jeudi sur les détails d'une augmentation de capital, destinée à protéger l'entreprise après la crise du coronavirus. Le fabricant a ainsi déclaré prévoir de lever 409 millions de couronnes danoises (environ 55 millions d'euros) grâce au placement de 81,8 millions de nouvelles actions au prix de souscription de cinq couronnes par action. Le produit est destiné à servir de 'coussin financier' à B&O, et contribuera à financer les pertes attendues pour l'exercice en cours.

