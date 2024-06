Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bang & Olufsen: Charles Leclerc choisi comme ambassadeur information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'équipements audio haut de gamme Bang & Olufsen a annoncé mercredi la nomination du pilote de Formule Un Charles Leclerc en tant qu'ambassadeur de sa marque.



Le groupe danois précise que la collaboration avec le pilote monégasque va se traduire par le lancement d'un produit en édition limitée.



'Je suis un adepte de Bang & Olufsen depuis de nombreuses années', explique Charles Leclerc, qui dit utiliser les produits de la marque au quotidien.



'C'est pourquoi ce partenariat sonne si juste', a-t-il ajouté.



B&O souligne de son côté que Charles Leclerc, passionné par le piano, s'est forgé une réputation de talentueux musicien en composant et en enregistrant ses propres titres.





