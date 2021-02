Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco Santander : net recul du bénéfice annuel Cercle Finance • 03/02/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire de Banco Santander a atteint 44,6 milliards d'euros en 2020, un chiffre stable à taux de change constants, ou en recul de 10% à taux de change courants. Le bénéfice avant impôt est en recul de 26% à change fixe, à 9,67 milliards d'euros (ou -35% à taux de change courants). Banco Santander enregistre ainsi un bénéfice sous-jacent de 5,08 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, en baisse de 38% à taux de change courants, en raison de la pandémie de Covid-19 (ou -29% à change fixe). La banque réalise toujours la majeure partie de son activité en Amérique du Sud (42%), devant l'Europe (37%) et l'Amérique du Nord (21%). Pour 2021, la banque vise un rendement sous-jacent sur fonds propres corporels (RoTE) de 9 à 10% et vise les 13 à 15% à moyen terme.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +1.04%