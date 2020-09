Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco Santander : l'UE autorise une acquisition avec Mapfré Cercle Finance • 23/09/2020 à 17:14









(CercleFinance.com) - En vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la Commission européenne a approuvé, l'acquisition du Portugais Popular Seguros par les Espagnols Mapfre et Banco Santander. Active sur le marché de l'assurance dans son pays, Popular Seguros est une filiale à 100% de Banco Santander. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné les chevauchements horizontaux et les relations verticales très limités entre les activités des entreprises.

Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -1.46%