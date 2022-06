Banco Santander : Héctor Grisi nommé Directeur général du groupe

(AOF) - Le conseil d'administration de Banco Santander a annoncé aujourd'hui que Héctor Blas Grisi Checa, actuellement Directeur général de Santander Mexico et responsable de l'Amérique du Nord, a été nommé au poste de Directeur général et administrateur du groupe, à compter du 1er janvier 2023, sous réserve des approbations habituelles.

Héctor Grisi succédera à José Antonio Álvarez, qui travaille pour la banque depuis 2002 et a été nommé directeur financier en 2004 puis Directeur général en janvier 2015. Après la transition, M. Álvarez restera au conseil d'administration en tant que vice-président non exécutif.

" Héctor apporte des décennies d'expérience et une profonde compréhension de nos marchés et de nos activités, ainsi qu'une capacité avérée à diriger de manière collaborative et à créer de la valeur pour les clients et les actionnaires. Son parcours en tant que CEO de Santander Mexico et responsable de l'Amérique du Nord est éloquent et illustre pourquoi nous pensons qu'il est la bonne personne pour diriger la banque dans la prochaine phase de notre transformation et de notre croissance " a commenté Ana Botín, présidente de la banque espagnole.

AOF - EN SAVOIR PLUS