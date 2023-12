Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco Santander : Harami baissier sous 3,966E information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 16:24









(CercleFinance.com) - Banco Santander ébauche un Harami baissier sous 3,966E, avec un 'avalement baissier' qui efface d'un coup tous les gains depuis le début du mois de décembre: le titre retrace l'ex-zénith des 3,85E du 6 mars dernier.

Le titre vient de fuser à la hausse de 3,38 vers 3,97E en 6 semaines, une consolidation était prévisible... mais l'inversion de polarité est soudaine et sans signe précurseur.

Le titre semble bien parti pour retracer les 3,718E, l'ex-zénith du 27 juillet et ex-plancher du 27 novembre.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe -2.52%