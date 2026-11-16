Banco Sabadell en léger repli après une dégradation de recommandation

Banco Sabadell cède 0,4% à 3,73 EUR en début de séance à Madrid, pénalisé par une dégradation de la recommandation de Deutsche Bank, passée d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours relevé de 3,75 à 3,85 EUR, dans le cadre d'une note consacrée aux banques espagnoles et portugaises.

"Les banques ibériques continuent d'afficher de solides performances opérationnelles, soutenues par un environnement macroéconomique favorable et par l'excellente qualité des actifs sur leurs marchés domestiques", souligne l'établissement allemand, au vu des dernières publications trimestrielles.

Deutsche Bank estime que les perspectives à moyen terme restent très favorables, soutenues par l'arrivée à échéance progressive des couvertures structurelles de taux et par une croissance des encours de crédit supérieure aux attentes. Ces facteurs "devraient permettre aux banques ibériques de maintenir une trajectoire de rentabilité particulièrement solide".

Parmi les principales banques espagnoles, Deutsche Bank réaffirme ses recommandations "acheter" sur Santander et Bankinter, avec de nouveaux objectifs de cours de 13,35 EUR et 17,55 EUR, ainsi que ses recommandations "conserver" sur BBVA et CaixaBank, avec de nouveaux objectifs de cours de 23,60 EUR et 12,15 EUR.