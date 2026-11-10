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Banco BPM se prononcera jeudi sur l'offre de mariage du Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 06:32

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Le conseil d'administration de Banco BPM examinera le 12 novembre la proposition du groupe français, qui souhaite marier sa filiale italienne à la quatrième banque du pays. L'opération créerait le troisième groupe bancaire d'Italie, derrière Intesa Sanpaolo et UniCredit.

Le conseil d'administration de Banco BPM se réunira le 12 novembre pour procéder à un examen préliminaire de la proposition de fusion déposée par Crédit Agricole, a annoncé la banque italienne.

Crédit Agricole propose de fusionner sa filiale italienne avec Banco BPM, quatrième banque du pays par les actifs. Le groupe français détient déjà une participation de 29,3% au capital de l'établissement italien, qu'il souhaite désormais rapprocher de ses propres activités transalpines.

L'annonce a fait bondir de 10,7% à 14,88 EUR le titre de la banque basée à Vérone hier. L'action Crédit Agricole a reculé de 0,3%. L'établissement transalpin pèse 22,4 milliards d'euros en bourse. La capitalisation du Crédit Agricole atteint 47,3 MdsEUR, mais l'entité cotée ne représente qu'une partie du Groupe Crédit Agricole.

L'opération donnerait naissance à la troisième banque d'Italie, derrière Intesa Sanpaolo et UniCredit, avec un réseau d'agences et une clientèle combinés capables de peser face aux deux principaux groupes du secteur.

Elle renforcerait le rôle du groupe bancaire français dans la consolidation en cours du secteur financier italien, marqué depuis plusieurs mois par des rapprochements entre établissements nationaux et étrangers.

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