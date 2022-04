Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco BPM: salué pour l'entrée de Crédit Agricole au capital information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 14:28









(CercleFinance.com) - Banco BPM bondit de 15% à Milan, entouré après que Crédit Agricole a acquis, à la suite d'achats sur le marché et d'une opération avec un établissement financier, une participation de 9,18% dans le capital de la banque italienne.



Cette transaction renforce les relations entre les deux banques, incarnées par leur partenariat en crédit à la consommation au sein de la joint-venture Agos. Le groupe ajoute être disposé à élargir le champ des partenariats stratégiques avec Banco BPM.



Crédit Agricole n'a pas sollicité l'autorisation des autorités de tutelle pour franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM. La transaction devrait avoir un impact négligeable sur le ratio CET1 du groupe bancaire français.





Valeurs associées BANCO BPM MIL +14.11%