Banco BPM: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Banco BPM recule de près de 2% à Milan, sous le poids d'une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 6,3 à 4,6 euros sur le titre de l'établissement financier.



'Bien qu'offrant un rendement de dividende attrayant à 12 mois, nous devenons plus prudents après la surperformance de Banco BPM depuis le début de l'année, notre estimation de BPA 2026 étant inférieure de 25% à l'objectif', explique-t-il.





