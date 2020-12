Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco BPM envisage 1.500 départs volontaires Reuters • 02/12/2020 à 14:43









MILAN, 2 décembre (Reuters) - Banco BPM BAMI.MI a annoncé mercredi aux représentants des organisations syndicales son intention de fermer 300 petites agences et de mettre en œuvre son plan de 1.500 départs volontaires. "Banco BPM entend néanmoins maintenir ses liens étroits avec les territoires ou nous opérons," a précisé la troisième banque italienne dans une communiqué. Dans son plan stratégique 2020-2023 publié en mars, Banco BPM envisageait le départ volontaire de 1.100 employés et la suppression d'environ 200 agences. (Gianluca Semeraro, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BANCO BPM MIL -2.27%