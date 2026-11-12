Banco BPM demande à Crédit Agricole une prime pour sa perte d'attractivité

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Banco BPM va évaluer l'opération de fusion proposée par Crédit Agricole Italia et demande que sa valorisation tienne compte de sa perte d'attractivité, a indiqué jeudi le conseil d'administration de la banque milanaise.

Une fusion entre Banco BPM et la filiale du géant français "pourrait conduire à la création d'un groupe de tout premier plan dans le paysage bancaire italien", a noté le conseil d'administration dans un communiqué.

Le conseil souligne cependant qu'une telle opération entraînerait "une perte substantielle de la contestabilité de Banco BPM" (soit une réduction des possibilités d'offres concurrentes), valorisée jeudi autour de 22 milliards d'euros.

Il estime dès lors nécessaire que ses actionnaires soient appelés à se prononcer sur la base d'une valorisation reflétant "de manière adéquate (cette) perte de contestabilité ainsi que les atouts du modèle économique de la banque", sans commenter directement la valeur de l'offre du Crédit Agricole.

Celle-ci prévoit une prime de 20 % ainsi qu'un dividende exceptionnel d'un milliard d'euros pour les actionnaires de Banco BPM.

Le Crédit Agricole monte progressivement depuis plusieurs années au capital de cette banque italienne, dont il est devenu le premier actionnaire. Sa récente progression jusqu'à une part de 29,6 % avait alimenté les spéculations sur un rapprochement entre les deux groupes.

Si l'accord aboutit, le groupe français porterait alors sa participation "à environ 45 % du nouvel ensemble", dont Banco BPM serait "au cœur", et qui resterait coté à Milan, avait assuré le Crédit Agricole lundi.

Ce rapprochement permettrait à Banco BPM de garder une certaine autonomie, alors que les banques italiennes sont en pleine consolidation. En 2024, Banco BPM avait rejeté une offre d'UniCredit, qui la valorisait alors autour de 10 milliards d'euros.

Banco BPM a publié début novembre un bénéfice net ajusté de 1,53 milliard d'euros engrangé sur les neuf premiers mois de 2026. Un record avec une légère augmentation de 2,6 % sur un an.