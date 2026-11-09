Banco BPM-Crédit Agricole offre des garanties à Rome

Crédit Agricole CAGR.PA a proposé au gouvernement italien des garanties concernant l'épargne des clients investie dans les obligations d'État italiennes alors qu'il cherche à obtenir le soutien de Rome pour un projet de fusion entre sa filiale italienne et Banco BPM

BAMI.MI , ont déclaré deux sources familières du dossier.

Parmi les principaux points au coeur des discussions figure Anima ANIM.MI , la société de gestion contrôlée par Banco BPM et importante détentrice de dette souveraine italienne.

Crédit Agricole a assuré au gouvernement que tout accord avec Banco BPM serait conçu de manière à garantir que l'allocation de l'épargne collectée en Italie reste sous contrôle national, a déclaré l'une des sources.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir quels engagements précis Crédit Agricole a pris auprès du gouvernement italien. Un porte-parole de Crédit Agricole a déclaré qu'il était trop tôt pour en dire davantage sur le sujet de la gestion d'actifs, qui ferait naturellement l'objet de discussions entre les parties.

"Il s'agit à ce stade d'une proposition amicale adressée à Banco BPM en vue d'un rapprochement des activités de la banque de détail et de l'assurance. Il est prématuré d'en dire plus sur le sujet de la gestion d'actifs qui fera naturellement l'objet de discussions entre les deux groupes", a ajouté le porte-parole de la banque française.

(Reportage Mathieu Rosemain et Giuseppe Fonte à Rome; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)