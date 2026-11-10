Illustration du logo Crédit Agricole

Crédit Agricole ‌a proposé au gouvernement italien des garanties concernant l'épargne des ​clients investie dans les obligations d'État italiennes alors qu'il cherche à obtenir le soutien de Rome pour un projet ​de fusion entre sa filiale italienne et Banco BPM, ont déclaré deux ​sources familières du dossier.

Parmi les ⁠principaux points au coeur des discussions figure Anima, la ‌société de gestion contrôlée par Banco BPM et importante détentrice de dette souveraine italienne.

Crédit Agricole ​a assuré au ‌gouvernement que tout accord avec Banco BPM serait ⁠conçu de manière à garantir que l'allocation de l'épargne collectée en Italie reste sous contrôle national, a déclaré l'une ⁠des sources.

Reuters ‌n'a pas été en mesure d'établir quels engagements ⁠précis Crédit Agricole a pris auprès du gouvernement italien.Un ‌porte-parole de Crédit Agricole a déclaré qu'il ⁠était trop tôt pour en dire davantage sur ⁠le sujet de ‌la gestion d'actifs, qui ferait naturellement l'objet de discussions ​entre les parties.

"Il s'agit à ‌ce stade d'une proposition amicale adressée à Banco BPM en vue d'un ​rapprochement des activités de la banque de détail et de l'assurance. Il est prématuré d'en dire plus ⁠sur le sujet de la gestion d'actifs qui fera naturellement l'objet de discussions entre les deux groupes", a ajouté le porte-parole de la banque française.

(Reportage Mathieu Rosemain et Giuseppe Fonte à Rome; version française Nicolas Delame, édité par ​Benoit Van Overstraeten)