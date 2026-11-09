Banco BPM courtisé, le luxe boude la Chine

(Zonebourse.com) - Crédit Agricole propose une fusion amicale à Banco BPM, tandis qu'UniCredit publie un trimestre nettement supérieur aux attentes et resserre son emprise sur Commerzbank. À l'inverse, Kingspan déçoit sur ses ventes trimestrielles, Euronext souffre malgré un trimestre record, et le luxe pâtit de la faiblesse persistante de la demande chinoise.

Valeurs en hausse

Banco BPM ( 10,2%) : la banque italienne s'envole après la proposition de fusion amicale de Crédit Agricole avec sa filiale Crédit Agricole Italia. Le troisième groupe bancaire italien ainsi créé resterait coté à Milan, avec l'actuel directeur général de Banco BPM à sa tête. Les synergies sont estimées à 800 millions d'euros par an, pour une relution du bénéfice par action de 24% en 2027.

UniCredit ( 5,1%) : la deuxième banque italienne publie un bénéfice net trimestriel en hausse de 24%, à 3,3 milliards d'euros, nettement au-dessus des attentes, et relève son objectif annuel. Le groupe finalisera d'ici fin novembre son offre sur Commerzbank, dont il contrôle déjà près de 50% des droits de vote.

ArgenX ( 4,5%) : la biotech belge spécialisée en immunologie rachète l'américain Unnatural Products, développeur de peptides de synthèse, pour un montant pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars, dont 550 millions en numéraire à la signature.

Commerzbank ( 3,2%) : la banque allemande progresse dans le sillage d'UniCredit, qui s'apprête à en prendre le contrôle effectif. L'italien se dit prêt à renouveler le conseil de surveillance et la direction, et évoque un rapprochement anticipé avec sa filiale allemande HVB.

Pandora ( 1,5%) : le joaillier danois profite du relèvement de l'objectif de cours de RBC, de 875 à 900 couronnes danoises, assorti d'une recommandation inchangée à performance en ligne avec le secteur.

Valeurs en baisse

Kingspan (-3,3%) : le fabricant irlandais de matériaux d'isolation souffre de la dégradation de Deutsche Bank, qui passe d'achat à neutre malgré un objectif de cours relevé à 108 euros. Son point d'activité trimestriel n'a pas convaincu, avec des ventes en hausse de 15% avant effets de change, contre 18% attendus par JPMorgan.

Euronext (-3,1%) : l'opérateur boursier recule malgré un trimestre record et un programme de rachat d'actions de 350 millions d'euros. La part des revenus liés aux volumes de négociation atteint désormais 45%, ce qui accroît la sensibilité des résultats aux conditions de marché, alors que les volumes ont nettement reculé en octobre.

Fresenius Medical Care (-2,1%) : le spécialiste allemand de la dialyse est dégradé par Barclays, qui passe à vendre et abaisse son objectif de cours de 44,50 à 35 euros.

LVMH (-2,7%) et Christian Dior (-2,4%) : les deux valeurs du luxe reculent après la publication de l'inflation chinoise, à seulement 0,7% sur un an en octobre. Cette atonie des prix confirme la faiblesse persistante de la demande intérieure, dans un marché qui reste un débouché majeur pour les marques européennes.

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