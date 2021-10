Banca MPS : fin des discussions entre UniCredit et l'Etat italien

(AOF) - UniCredit et le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) italien ont annoncé l'arrêt des négociations relatives à l'acquisition potentielle d'un périmètre défini de la banque en difficulté, Banca Monte dei Paschi di Siena ((Banca MPS). UniCredit avait confirmé l'existence de discussions exclusives avec l'Etat italien, fin juillet.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.