Banca MPS: en chute après une cession d'actions par AXA

(CercleFinance.com) - Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS) dévisse de 8% à Milan, après la cession par AXA de 100 millions d'actions, représentant environ 7,94% du capital, au prix de 2,33 euros par action, soit un montant total de 233 millions d'euros.



Ne souhaitant pas se faire représenter au conseil d'administration de Banca MPS, ni influencer sa stratégie à long terme, l'assureur français a jugé opportun de vendre sa participation achetée dans le cadre d'une augmentation de capital de la banque italienne.



L'opération a été réalisée dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Suite au règlement-livraison, prévu le ou autour du 2 mars, AXA conservera (directement ou non) 0,0007% du capital de Banca MPS.





