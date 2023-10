Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Balyo: succès de la première période d'offre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Balyo annonce qu'à l'issue de la clôture de la période initiale de l'offre, SoftBank Group Corp détiendra 24.327.057 actions ordinaires et 6.270 actions de préférence, représentant 71,44% du capital et 71,43% des droits de vote de Balyo sur une base non diluée.



Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 3 novembre. Elle sera réouverte du 3 novembre au 16 novembre, selon les mêmes termes que la première période d'offre, afin de permettre aux porteurs de titres qui n'ont pas encore apporté leurs titres de le faire.



Les résultats de l'offre réouverte doivent être publiés le 21 novembre pour un règlement-livraison le 24 novembre. Si les conditions requises sont réunies, l'initiateur a annoncé son intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire.





