Balyo retenu par Danone pour équiper une usine située dans le nord de la France

(AOF) - Balyo, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce avoir été retenu par le groupe Danone pour équiper une usine située dans le nord de la France. Au cours de l'année 2023, Balyo déploiera ainsi sur ce site une flotte de dix robots " Reachy ". Afin d'optimiser les espaces de stockage et les coûts d'exploitation de ses sites industriels, Danone a choisi Balyo pour automatiser les opérations de stockage et d'expédition de palettes pour l'un de ses plus importants sites de production.

Les robots Balyo automatisent non seulement les opérations, mais améliorent également la sécurité et réduisent les dommages souvent associés à la manutention manuelle des marchandises. Les innovations de Balyo transforment les chariots élévateurs industriels standard afin qu'ils puissent travailler de manière autonome grâce à la navigation SLAM et au LiDAR, ainsi qu'à une multitude d'autres capteurs.

Spécifiquement conçus pour fonctionner dans des zones présentant des contraintes d'espace ou à grande hauteur, telles que des allées étroites et un espacement minimal des palettes dans les rayonnages, les robots Reachy offrent un haut niveau de précision, de performance et de sécurité, répondant aux attentes élevées fixées par Danone.

En outre, les robots de Balyo seront simples et faciles à déployer pour Danone car ils ne nécessitent aucune modification de l'infrastructure de l'espace existant.