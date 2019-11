BALYO : Pascal Rialland deviendra directeur général le1er janvier

La nomination de Pascal fait suite à son implication dans la Direction stratégique et opérationnelle de Balyo depuis l'introduction en bourse de l'entreprise. " Sa mission principale sera axée sur l'accélération commerciale des solutions Balyo et l'excellence opérationnelle ", explique Balyo.

(AOF) - Balyo annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de Pascal Rialland (44 ans) en qualité de directeur général. La nomination de Pascal Rialland, précédemment directeur-général délégué, a été entérinée par le conseil d'administration et sera effective à compter du 1er janvier 2020.

