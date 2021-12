Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Balyo: engagement de commandes pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Balyo grimpe de plus de 4% après l'annonce par la société de solutions robotisées, du renouvellement de l'engagement de commandes de la part de son partenaire industriel historique Linde Material Handling pour l'exercice 2022, via la signature d'un contrat cadre.



Il s'est ainsi engagé à commander des solutions Balyo à hauteur de 13,9 millions d'euros au cours de 2022. La réalisation effective des commandes est soumise à diverses conditions liées au respect de paramètres opérationnels et technologiques de la part des deux parties.



'Cela matérialise les progrès opérationnels réalisés ces deux dernières années. Le secteur logistique est actuellement en pleine mutation technologique et la demande des industriels pour des solutions robotisées est en forte croissance', commente le PDG Pascal Rialland.





