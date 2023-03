Balyo accroît ses pertes en 2022

(AOF) - Développeur de solutions robotisées pour les chariots de manutention, Balyo a enregistré en 2022 une perte opérationnelle de 4,5 millions d'euros contre une perte de 1,5 million d'euros en 2021. Sa perte nette 2022 ressort à 4,6 millions d'euros contre -1,9 million d'euros en 2021. Au 31 décembre 2022, le groupe disposait d'une position de trésorerie s'élevant à 8,2 millions d'euros contre 10,2 millions d'euros fin 2021. Il a enregistré des revenus en croissance de 11% par rapport à 2021, à hauteur de 24,1 millions d'euros.

L'exercice 2022 marque un net rebond de la dynamique commerciale puisque les prises de commandes annuelles augmentent de 21% par rapport à 2021.

En 2022, les commandes en direct représentaient 37% des nouvelles commandes enregistrées contre 17% en 2021.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 12,7 millions d'euros, contre 9,5 millions d'euros en 2021, soit une progression de 33%.

Dans un contexte inflationniste et marqué par la pénurie de certains composants électroniques, la société a su préserver ses marges. Au cours de l'exercice 2022, le taux de marge brute s'élève à 43% contre 46% en 2021.

Enfin, Balyo étudie plusieurs options stratégiques et de financement additionnel, afin d'étendre son horizon de trésorerie pour financer le développement de ses activités et notamment, la croissance de ses ventes directes.

