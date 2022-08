Baltis a fait l’acquisition d’un local commercial à Strasbourg

(AOF) - Baltis a fait l’acquisition d’un local commercial loué à Five Pizza Original au 2, place de l’Esplanade à Strasbourg (67), à proximité immédiate de l’Université de Strasbourg. Acquis pour un montant de 770 000 euros net vendeur, ce local commercial s'étend sur une superficie de 148 m2 et a été refait à neuf. Il est loué par Five Pizza Original, qui compte actuellement 35 restaurants ouverts dans toute la France, plus 9 autres en cours d'ouverture, et vise un objectif de 100 restaurants d'ici 2023.

Une opération de crowdfunding immobilier a été structurée par la plateforme Baltis auprès de 60 investisseurs. Elle a été complétée par un financement bancaire obtenu auprès de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe pour un montant de 549 000 euros.