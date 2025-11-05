 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 086,06
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Balmain annonce le départ de son directeur artistique Olivier Rousteing
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 15:49

(Actualisé avec détails, contexte)

Le groupe de mode Balmain a annoncé mercredi le départ de son directeur artistique Olivier Rousteing, en poste depuis 2011.

Olivier Rousteing, qui a été nommé directeur artistique de Balmain à l'âge de 25 ans, était connu pour ses défilés spectaculaires auxquels participaient des célébrités mondiales telles que la chanteuse Cher.

Balmain appartient au fonds d'investissement Mayhoola, soutenu par le Qatar, qui détient également la maison italienne Valentino, en difficulté.

(Tassilo Hummel, rédigé par Blandine Hénault et Mara Vîlcu, édité par Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank