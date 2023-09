Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Baker Hughes: signe un accord de fourniture avec Tellurian information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé hier un accord avec Tellurian pour la fourniture de huit principaux packs de compression de réfrigérant (soit des turbines à gaz LM6000PF+ et unités de contrôle associées) dans le cadre de la phase 1 du projet Driftwood LNG de Tellurian.



Pour rappel, le projet Driftwood LNG est une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de construction en Louisiane.



Baker Hughes indique aussi être dans les délais pour achever, d'ici le début de l'année prochaine, la fabrication des ensembles de lignes de compresseurs intégrés (ICL) électriques et à zéro émission et d'autres équipements de turbomachines pour le pipeline Driftwood 200.



'Cet accord avec Baker Hughes renforce nos plans visant à sécuriser la technologie critique pour la phase 1 de Driftwood. Nous apprécions notre relation continue et à long terme avec Baker Hughes pour la fourniture d'équipements manufacturés et de solutions technologiques de pointe afin d'améliorer notre capacité à fournir de l'énergie propre au monde', a commenté le directeur de Tellurian, Octávio Simões.







