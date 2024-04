Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Baker Hughes: remporte un contrat auprès de Snam en Italie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir remporté un contrat auprès de Snam, le premier opérateur européen de transport, de stockage et de regazéification de gaz naturel, pour la fourniture de trois turbines à gaz NovaLT12 qui seront utilisées dans une nouvelle station de compression de gaz à Sulmona (Italie).



La station fera partie intégrante de l'Adriatic Line, un projet de gazoduc Snam, dont la première phase a été incluse dans le plan national de relance et de résilience (PNRR) italien.



Ce projet implique la construction d'un gazoduc de 425 km de long qui permettra le transport d'approvisionnements énergétiques supplémentaires depuis l'Azerbaïdjan, l'Afrique et la région de la Méditerranée orientale vers le nord de l'Europe.



L'adoption des turbines Baker Hughes NovaLT12, qui offrent la possibilité de fonctionner avec 100 % de gaz naturel ou des mélanges d'hydrogène jusqu'à 10 %, représente une étape importante dans la décarbonation de l'infrastructure du réseau gazier italien et s'aligne sur la stratégie de Snam visant à atteindre la neutralité carbone sur émissions directes d'ici 2040.







