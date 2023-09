Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Baker Hughes: partenariat élargi avec Venture Global LNG information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 11:46









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir étendu son accord-cadre avec Venture Global afin de lui fournir des équipements liquéfaction supplémentaires et des systèmes d'îlots électriques pour ses futurs projets d'exportation de GNL.



Cet accord intervient alors que Venture Global LNG a annoncé son plan d'expansion à long terme visant à augmenter la production de 70 millions de tonnes par an (MTPA) à plus de 100 MTPA de capacité nominale d'exportation de GNL.



Baker Hughes, en tant que fournisseur stratégique d'équipements GNL de Venture Global, a déjà fourni des solutions technologiques complètes de GNL aux installations de GNL de Calcasieu Pass et fournira les mêmes équipements pour l'installation de GNL de Plaquemines, actuellement en construction.



' Nous sommes fiers de notre collaboration de longue date avec Venture Global LNG et continuons de soutenir leur projet visant à accroître la production de GNL pour répondre à la demande énergétique mondiale ', a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.







Valeurs associées BAKER HUGHES RG-A NASDAQ +1.71%