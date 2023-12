Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Baker Hughes: nomme sa future directrice juridique information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé la nomination de Georgia Magno au poste de directrice juridique (CLO) à compter du 1er janvier 2024.



Georgia Magno sera responsable des affaires juridiques et réglementaires, de la gouvernance d'entreprise et des fonctions de conformité de la société.



Georgia Magno dispose de deux décennies d'expérience en gestion et en droit.



Elle occupait jusqu'alors le poste de vice-présidente et directrice juridique de la division Industrial & Energy Technology (IET) chez Baker Hughes.





