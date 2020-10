Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Baker Hughes : le CA recule de 14% en un an Cercle Finance • 21/10/2020 à 16:12









(CercleFinance.com) - Baker Hughes a présenté aujourd'hui ses résultats trimestriels. Le groupe enregistre un CA de 5 milliards de dollars pendant la période, soit un recul de 14 % en un an, plombé par la baisse des volumes dans les segments des services pétroliers et des solutions numériques. La perte du groupe se chiffre à 49 millions de dollars, soit une perte de 0,25 dollar par action. Le groupe fait ainsi un peu mieux qu'au trimestre précédent (52 millions de dollars de perte) mais beaucoup moins bien qu'un an plus tôt, lorsqu'il avait engrangé un bénéfice de 297 millions de dollars. Lorenzo Simonelli, p.d.-g. de Baker Hughes, se veut rassurant : 'Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de redimensionnement de l'entreprise, de génération de flux de trésorerie disponibles et réaliser des économies de coûts annualisées de 700 millions de dollars d'ici la fin de l'année.'

