Baker Hughes: important contrat pluriannuel avec Petrobras

(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir remporté un important contrat pluriannuel de services de construction de puits avec Petrobras sur le champ de Buzios, au large du Brésil.



Le projet devrait démarrer au cours du premier semestre 2025 et comprendra des services de forage, des trépans de forage, du câble, de la cimentation, du nettoyage de puits de forage, des outils correctifs, des fluides, des services de géoscience...



Baker Hughes fournira ces services sur trois plates-formes au cours du contrat pluriannuel.



'Cet accord met en évidence nos vastes capacités en matière de construction de puits, ainsi que notre engagement continu à offrir l'excellence et la valeur aux clients', a déclaré Maria Claudia Borras, vice-présidente exécutive, Services et équipements pour champs pétrolifères.







