Baker Hughes: hausse de 34% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce un chiffre d'affaires de 6,83 Mds$ au titre du 4e trimestre 2023, en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 1091 M$, en hausse de 15%, tandis que le résultat net ajusté s'établit à 511 M$, en hausse de 34% sur un an, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,51$ (+34%).



'Comme le montrent nos solides résultats pour 2023, Baker Hughes est en passe de devenir une entreprise de technologie énergétique plus légère et plus efficace. Nous continuons d'exécuter soigneusement notre plan visant à augmenter considérablement nos marges', a déclaré Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes.





