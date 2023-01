Baker Hughes fournira des équipements de compression de CO2 à Petronas

(AOF) - Baker Hughes, entreprise parapétrolière américaine, a obtenu un contrat pour fournir des équipements de compression de dioxyde de carbone (CO2) au projet de capture et de séquestration du carbone (CSC) offshore Kasawari à Petronas Carigali à Sarawak en Malaisie. Ce projet devrait être la plus grande installation offshore de CSC du monde, avec une capacité de réduction des émissions de CO2 de 3,3 millions de tonnes par an. Baker Hughes va fournir une solution de compression à la pointe de la technologie avec un encombrement et un poids réduits.

Baker Hughes va fournir aussi une densité de puissance permettant des débits plus importants par unité.

Le projet devrait permettre à la compagnie pétrolière malaisienne Petronas de progresser afin d'atteindre ses propres objectifs de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.