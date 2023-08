Baker Hughes et Avports développent des solutions énergétiques dans l'aéroportuaire

(AOF) - Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes et Avports (société de gestion et d'exploitation d'aéroports) ont signé un accord visant à développer des solutions énergétiques à faible émission de carbone pour l'industrie aéroportuaire. L'accord de collaboration porte sur la réduction des émissions et sur l'objectif de l'industrie mondiale de se concentrer sur les bâtiments à émission zéro, les infrastructures aéroportuaires horizontales, les véhicules et les systèmes d'aéronefs.

Dans les aéroports qu'elle gère, Avports se concentre sur l'innovation aéroportuaire et les initiatives de durabilité qui comprennent la résilience énergétique et l'utilisation de solutions énergétiques telles que l'hydrogène vert.

Grâce au vaste portefeuille de technologies énergétiques de Baker Hughes, qui comprend à la fois des turbines prêtes pour l'hydrogène et des solutions de récupération de chaleur idéales pour les applications de micro-réseaux, cette collaboration accélérera l'adoption et le développement de micro-réseaux personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque aéroport.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.