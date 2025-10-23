Baker Hughes dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la vigueur de ses unités technologiques dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la vigueur de son unité de technologie industrielle et énergétique.

Alors que les sociétés de services pétroliers naviguent sur un marché volatile, des secteurs résilients tels que l'infrastructure GNL, la modernisation des réseaux électriques et la demande croissante d'électricité des centres de données contribuent à soutenir la croissance.

Baker s'appuie également sur sa division de technologie industrielle et énergétique (IET) pour renforcer sa présence sur le marché du gaz naturel et du GNL, une stratégie qui devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires et le positionnement dans la transition énergétique.

Le carnet de commandes de la division IET a augmenté de 3 % en séquentiel, atteignant un nouveau record de 32,1 milliards de dollars, a déclaré la société.

La société basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 68 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 62 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.