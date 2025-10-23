 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baker Hughes dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la vigueur de ses unités technologiques dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats et le contexte de l'opération dans les paragraphes 2 à 4)

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la vigueur de son unité de technologie industrielle et énergétique.

Alors que les sociétés de services pétroliers naviguent sur un marché volatile, des secteurs résilients tels que l'infrastructure GNL, la modernisation des réseaux électriques et la demande croissante d'électricité des centres de données contribuent à soutenir la croissance.

Baker s'appuie également sur sa division de technologie industrielle et énergétique (IET) pour renforcer sa présence sur le marché du gaz naturel et du GNL, une stratégie qui devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires et le positionnement dans la transition énergétique.

Le carnet de commandes de la division IET a augmenté de 3 % en séquentiel, atteignant un nouveau record de 32,1 milliards de dollars, a déclaré la société.

La société basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 68 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 62 cents par action estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,8900 USD NASDAQ +3,36%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,96 USD Ice Europ +2,50%
Pétrole WTI
61,83 USD Ice Europ +2,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank