Baker Hughes: contrat pluriannuel avec Petrobras au Brésil

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé une commande importante de Petrobras pour des services de reconditionnement, de branchement et d'abandon (P&A) dans les champs offshore du Brésil.



Le projet pluriannuel, qui débutera en 2025, utilisera les solutions intégrées de Baker Hughes pour optimiser la performance de Petrobras. Cela inclut divers services techniques et des produits chimiques.



Baker Hughes prévoit également d'étendre ses installations à Macaé (Rio de Janeiro) pour soutenir ce projet et contribuer à la croissance de l'industrie énergétique brésilienne.





