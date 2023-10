Baker Hughes: contrat majeur auprès de Venture Global LNG information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 14:26

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé lundi avoir remporté un contrat majeur portant sur la fourniture à Venture Global LNG d'un système modulaire de gaz naturel liquéfié (GNL) et un îlot électrique.



Le contrat a été attribué dans le cadre d'un accord cadre de fourniture d'équipements entre Venture Global LNG et Baker Hughes et porte sur une capacité de production de plus de 100 millions de tonnes par an (MTPA), qui a été étendue de 70 MTPA.



Ce contrat fait suite à plusieurs collaborations entre Venture Global et Baker Hughes notamment autour de solutions technologiques complètes de GNL pour les projets Calcasieu Pass et Plaquemines LNG en Louisiane.