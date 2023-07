Baker Hughes: contrat avec Bechtel autour d'un projet GNL information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 14:28

(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé hier avoir obtenu une commande de Bechtel Energy Inc. (Bechtel) portant sur trois compresseurs frigorifiques principaux (MRC) pour le projet Rio Grande LNG de NextDecade dans le port de Brownsville (Texas).



Au total, Baker Hughes fournira six turbines à gaz Frame 7 associées à 18 compresseurs centrifuges pour une capacité nominale de 17,61 millions de tonnes par an de GNL (gaz naturel liquide).



' Cette commande s'appuie sur notre relation de longue date avec Bechtel et constitue une étape importante dans notre partenariat avec NextDecade, en les soutenant sur ce projet clé de GNL ', a déclaré Ganesh Ramaswamy, vice-président exécutif des technologies industrielles et énergétiques chez Baker Hughes.



'Nous sommes ravis que notre solution technologique éprouvée et fiable soutienne la production de GNL aux États-Unis, ce qui est crucial pour équilibrer l'abordabilité, la sécurité et la durabilité de l'énergie à l'échelle mondiale', a-t-il ajouté.