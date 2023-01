Baker Hughes: BPA ajusté trimestriel en hausse de 53% information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 15:41

(CercleFinance.com) - Baker Hughes fait part d'un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars au titre du 4e trimestre, en progression de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 692 millions de dollars, en hausse de 21% par rapport au 4e trimestre 2021.



Le bénéfice net ajusté s'établit quant à lui à 381 millions de dollars, en hausse de 70% par rapport au bénéfice de 224 M$ enregistré douze mois auparavant.



Le BPA ajusté trimestriel ressort ainsi à 0,38 dollar, contre 0,25$ un an plus tôt, soit un hausse de 53%.



'Nous sommes très heureux de terminer 2022 sur une solide dynamique dans nos deux segments d'activité (Oilfield Services & Equipment et Industrial & Energy Technology, ndlr)', indique Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes.



'Plus particulièrement, nous avons fait un grand pas en avant dans la refonte de l'entreprise en annonçant une restructuration officielle et une re-segmentation de Baker Hughes en deux secteurs d'activité. Cela a donné le coup d'envoi d'un effort de transformation majeur dans l'ensemble de l'organisation, y compris changements clés de la direction générale, qui amélioreront fondamentalement le fonctionnement de l'entreprise ', a-t-il ajouté.