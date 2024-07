Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Baker Hughes: BPA ajusté en hausse de 46% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Baker Hughes publie un chiffre d'affaires de 7139 M$ au titre du 2e trimestre, en hausse annuelle de 13%.



L'EBITDA ajusté ressort à 1130 M$, en hausse de 25%, laissant apparaître un bénéfice net ajusté part du groupe ressort à 568 M$, en hausse de 44%.



Le BPA ajusté s'établit à 0,57 $, à 46%.



Le FCF ressort quant à lui à 106 M$, en repli annuel de 83%.



' Nos excellents résultats du deuxième trimestre démontrent une fois de plus que nous sommes sur la bonne voie dans l'exécution de notre stratégie. Nous continuons de renforcer notre performance opérationnelle, ce qui entraîne une expansion significative des marges dans les deux segments', indique Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.



'Après notre surperformance au premier semestre, nous relevons de 5 % le point médian de nos prévisions pour l'ensemble de l'année et sommes confiants dans notre capacité à générer des marges structurellement plus élevées au cours des prochaines années ', a-t-il ajouté.





