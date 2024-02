Baisse symbolique pour le CAC 40; Atos décroche

(AOF) - Les marchés européens ont fini en léger recul sur fond de nouvelle hausse des taux longs. Après le solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour janvier vendredi, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur des services et sa composante des prix payés a dépassé le consensus. A Paris, Atos a dévissé après la désignation d'un mandataire ad hoc. L'indice CAC 40 a cédé 0,03% à 7589,96 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,11% à 4649,44 points. La pression baissière sur l'euro s'est renforcée dans l'après-midi.

En Europe, Unicredit (+8,1% à 28,825 euros) a été propulsée en tête de l'indice italien FTSE MIB par des résultats et une rémunération de ses actionnaires plus élevés qu'anticipé. Il y a un an, la banque italienne avait déjà réservé la même bonne surprise aux investisseurs. Après avoir enregistré des profits record en 2023 en affichant 8,6 milliards d'euros de bénéfice net ajusté, Unicredit prévoit d'égaler sa performance cette année. UBS souligne que le consensus est inférieur de 10% à cette prévision.

En France, Atos a décroché de 28,95% à 2,793 euros après avoir touché un nouveau plus bas absolu à 2,742 euros. Le groupe informatique en difficulté a annoncé la désignation d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques au sujet du refinancement de sa dette et que les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital de 720 millions d’euros n'étaient plus réunies. "Cette désignation souligne que les discussions avec les partenaires bancaires se sont tendues, ce qui est assez logique au regard de la faible visibilité sur le périmètre du groupe", explique Invest Securities.

Trois jours avant la publication de ses résultats annuels, Société Générale (-1,47% à 22,765 euros) a dévoilé un projet de réorganisation de son siège en France qui va entraîner la suppression de 900 postes, soit environ 5% des effectifs du siège. A l'occasion de la présentation de son plan stratégique en septembre, qui avait été fraichement accueilli, le directeur général Slawomir Krupa avait annoncé environ 1,7 milliard d'euros d'économies à horizon 2026, dont 700 millions d'euros d'économies additionnelles. Ce projet de réorganisation, qui "constituerait une étape importante dans la réalisation des économies additionnelles envisagées", vise à "simplifier son fonctionnement et à améliorer structurellement son efficacité opérationnelle".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a enregistré en janvier une contraction légèrement plus faible qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,6 en janvier contre un consensus et une estimation rapide de 44,2. Il était de 44,8 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 45,7 à 45,4 entre décembre et janvier. Il était attendu à 45.

En décembre, la production en France augmente sur un mois dans l’industrie manufacturière (+1,2 % après +0,2 %) et dans l’ensemble de l’industrie (+1,1 % après +0,5 %), a fait savoir l'Insee ce vendredi.

Les prix à la production industrielle ont diminué de 0,8% en décembre dans la zone euro et de 0,9% dans l'Union européenne, par rapport à novembre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Cette baisse est conforme aux attentes. En novembre 2023, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs de la zone euro est ressorti à -12,9 en février, à comparer avec un consensus de -15 et -15,8 en janvier.

L’ampleur de la contraction secteur privé de la zone euro en janvier a été confirmée, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,9 en janvier contre un consensus et une estimation rapide de 47,9. Il s’était élevé à 47,6 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48,8 à 48,4 entre décembre et janvier, contre un consensus et une estimation rapide de 48,4.

La contraction du secteur privé allemand en janvier a été confirmée, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47 en janvier contre un consensus et une première estimation de 47,1. Il était de 47,4 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3 à 47,7 entre décembre et janvier. Il était attendu à 47,6.

L'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur des services a dépassé les attentes en janvier. Il est ressorti à 53,4, à comparer avec un consensus de 52 et 50,5 en décembre. Sa composante des prix payés est en outre passée de 57,7 en décembre à 64 en janvier. Wall Street anticipait un repli à 56,5.

Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52 en janvier après 50,9 en décembre. Il était attendu à 52,3.

Vers 17h40, l'euro cède 0,51% à 1,0733 dollar.