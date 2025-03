Baisse prolongée des marchés européens, Beneteau dévisse

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur mouvement baissier face aux inquiétudes liées à la guerre commerciale. Les droits de douane dits " réciproques ", voulus par le président Donald Trump, seront bien effectifs à compter du 2 avril, a confirmé hier la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point-presse. Côté valeurs, Beneteau affiche la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après la présentation de comptes 2024 dégradés et de perspectives défavorables. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,49% à 8054,76 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,59% à 5418,60 points.

En Europe, Salzgitter (-0,38% à 26,04 euros) recule à Francfort après la présentation de résultats décevants sur l'exercice 2024. "Une reprise économique qui ne s'est pas concrétisée et un environnement économique marqué par des importations élevées et des coûts énergétiques non compétitifs ont pesé sur la performance de nos activités liées à l'acier", a expliqué le groupe sidérurgique allemand. En 2024, l'Ebitda a chuté à 445 millions d'euros contre 677 millions d'euros en 2023. Il enregistre une perte avant impôts à 296 millions d'euros contre un bénéfice avant impôts de 238 millions d'euros en 2023.

A Paris, Bénéteau (-9,68% à 9,14 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice SBF120 à la suite de la présentation de comptes 2024 dégradés et de perspectives défavorables. Le fabricant de navires de plaisance anticipe une baisse de la demande finale comprise entre 5% à 10% en 2025, ainsi qu'une poursuite du déstockage dans les réseaux de distribution estimée entre 50 et 100 millions d'euros, principalement concentrée sur le premier semestre. En conséquence, le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 0,9 et 1 milliard d'euros, sachant qu'il a chuté de 29,4% à 1,03 milliard d'euros en 2024.

Vetoquinol (+13,98% à 84,80 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après la publication de résultats annuels moins dégradés que prévu. Le laboratoire vétérinaire affiche une progression de 5,6% de son résultat net part du groupe à 59 millions d'euros. En revanche, l'Ebitda annuel a reculé de 7,7% à 104 millions d'euros soit 19,3 % du chiffre d'affaires contre 113 millions d'euros en 2023, soit 21,3% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,9% à 539 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En mars, le climat des affaires en France s'améliore légèrement pour le troisième mois consécutif, indique l'Insee ce vendredi. À 97, l'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne un point, et reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Le climat des affaires augmente dans le commerce de détail et de gros, il est stable dans les services et le bâtiment et se replie légèrement dans l'industrie.

La confiance du consommateur en mars en zone euro sera dévoilée à 16h00.

Vers 12h, l'euro cède 0,17% à 1,0841 dollar.