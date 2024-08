Baisse prolongée attendue des marchés européens, Engie en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier à l'ouverture de la dernière séance de cette semaine. Les données sur la production industrielle en France en juin seront dévoilées à 8h45. Côté valeurs, Engie a annoncé ce matin le relèvement de ses objectifs financiers pour 2024. Le groupe énergétique vise désormais un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5 et 5,6 milliards d'euros (contre une fourchette de 4,2 à 4,8 milliards d'euros annoncée précédemment). Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi américain en juillet sera dévoilé à 14h30.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Believe

Le chiffre d'affaires de Believe s'élève à 474,1 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de +14,1 % à taux courant, avec une croissance organique de +12,3 % incluant des effets de devise négatifs embarqués dans les ventes numériques des Solutions Premium. La croissance organique ajustée s'élève à +15,4 % sur ce semestre. L'Ebitda ajusté ressort à 31,3 millions d'euros, en hausse de 29,3% par rapport à l'année précédente, soit une marge de 6,6%, en progression de 80 points de base.

Engie

Le chiffre d’affaires d'Engie s’est établi à 37,5 milliards d’euros, en baisse de 20,2 % en brut et 20,4% en organique. L’Ebitda hors nucléaire s’est établi à 7,8 milliards d’euros, en baisse brute de 11,2 % et de 11,7 % en organique. L’Ebit hors nucléaire, qui s’est élevé à 5,6 milliards d’euros, a enregistré une baisse brute de 16,2 % et de 16,3 % en organique. Le résultat net part du Groupe s’est élevé à 1,9 milliard d’euros. Il augmente de 2,8 milliards d’euros par rapport au premier semestre 2023.

Hopscotch

Le chiffre d'affaires et la marge brute au premier semestre 2024 de Hopscotch s'élèvent à 129,6 millions d'euros et 49,3 millions d'euros, respectivement en croissance de 5,5% et 17,4% par rapport à la même période 2023. Le second trimestre confirme ainsi la tendance affichée au premier trimestre. Le groupe réunit depuis le second semestre 2023 les sociétés constituant le pôle Hopscotch Interface Tourism, acquises au second semestre 2023. Ces sociétés, non consolidées en 2023, contribuent à la marge brute du groupe à hauteur de 4,4 millions d'euros sur le premier semestre 2024.

LDC

LDC annonce la finalisation de l'acquisition d'Indykpol, leader sur le marché de la dinde en Pologne et acteur majeur de la filière en Europe avec sa marque Indykpol. Cette annonce fait suite à l'entrée en négociations exclusives communiquée le 8 novembre 2023 avec la conclusion d'un contrat d'achat conditionnel d'actions avec Rolmex SA, société mère d'Indykpol SA. Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2023 de plus de 203 millions d'euros avec plus de 60% des ventes réalisées sur le marché domestique.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur la production industrielle en juin en France seront dévoilées à 8h45.

Les données sur le rapport sur l'emploi américain en juillet seront dévoilées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,0803 dollar.

Hier à Paris

Si le rouge dominait largement sur les marchés européens ce matin, il était encore plus écarlate après plusieurs statistiques américaines décevantes. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont dépassé les attentes et le secteur manufacturier américain s’est contracté en juillet. Parmi les nombreux résultats d’entreprises du jour, ceux d’Arkema et d’Ayvens ont été salués. Les difficultés de Société Générale dans la banque de détail en France ont été sanctionnées. Le CAC 40 a abandonné 2,14% à 7370,45 points et l'EuroStoxx50 a cédé 2,21% à 4765,21 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en nette baisse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. Plusieurs statistiques économiques, dont les inscriptions hebdomadaires au chômage et l’indice des directeurs d’achat (ISM) manufacturier, ont sapé le moral des investisseurs. Côté valeurs, l'action Meta a occupé l’une des premières places du S&P 500. La maison-mère de Facebook et d'Instagram a dévoilé hier soir des résultats solides et une prévision de revenus supérieure aux attentes. Le Dow Jones a perdu 1,21% à 40347 points et le Nasdaq a cédé 2,30% à 17194 points.