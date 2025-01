Baisse prolongée attendue des marchés américains après l'enquête ADP

(AOF) - Les marchés américains devraient poursuivre leur mouvement baissier à l'ouverture de la séance ce mercredi, après la publication de nouveaux chiffres sur le marché du travail aux Etats-Unis. Selon l'enquête ADP, le nombre de créations de postes du secteur privé est inférieur aux attentes en décembre. Selon la chaîne d'information CNN, Donald Trump envisage de déclarer une urgence économique nationale pour les tarifs douaniers. Cette information a provoqué une hausse des taux longs. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,06% et 0,17%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en repli. Les principaux indices ont basculé après la publication d'un rapport du département américain du travail montrant une hausse plus importante que prévu du nombre d'offres d'emploi en novembre. L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier en décembre a également dépassé les attentes. Côté valeurs, Nvidia a fini dans le rouge non sans avoir eu le temps d’inscrire un nouveau record. Le Dow Jones a reculé de 0,42% à 42528 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,89% à 19489 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 122000 emplois en décembre après 146000 en octobre, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 139000.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 201 000 la semaine dernière, contre 214 000 attendus, après 211 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h00.

Les valeurs à suivre

GE Healthcare

GE Healthcare (GEHC) est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Jefferies est passé à l'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 103 dollars. GEHC a reculé et se négocie désormais à seulement 17 à 18 fois le bénéfice par action attendu en 2025, en dessous de sa moyenne et de celle de ses pairs, et bien en deçà des récents sommets (environ 20). La publication des mesures de relance chinoises a permis de réévaluer les attentes, créant une opportunité d'entrée.

Goodyear

Goodyear a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour vendre la marque Dunlop, à Sumitomo Rubber Industries. Le fabricant américain de pneumatiques précise que cette décision fait suite à une revue stratégique de la marque annoncée précédemment dans le cadre du plan de transformation Goodyear Forward. SRI versera à Goodyear un montant en espèces d'environ 701 millions de dollars à la clôture pour le transfert de la marque Dunlop dans les zones géographiques concernées, des " frais de transition " pour le soutien à la transition et l'achat du stock.

Merck

Merck a annoncé que la National Medical Products Administration (NMPA), l'autorité de santé chinoise, a approuvé l'utilisation de son produit Gardasil chez les hommes âgés de 9 à 26 ans pour aider à prévenir certains cancers et maladies liés au VPH (virus du papillome humain). Cette approbation fait de ce produit le premier vaccin contre le VPH approuvé pour une utilisation chez les hommes en Chine. Gardasil est désormais indiqué pour prévenir les cancers anaux causés par les types 16 et 18 du VPH et les verrues génitales (condylomes acuminés) causées par les types 6 et 11.