Baisse historique de 20% pour la consommation de l’éclairage public en décembre

(AOF) - Conformément aux résultats du Baromètre publiée par Enedis et CSA en novembre 2022 : les collectivités ont fait de la sobriété une priorité. Ainsi, 68 % des maires déclaraient avoir déjà pris des mesures d'extinction de l'éclairage public dans leur commune. Quelques semaines plus tard, Enedis constate que c'est une réalité : la consommation électrique liée à l'éclairage public des 15 premiers jours de décembre 2022 a baissé de 20 % en " cœur de nuit ", c'est à dire entre minuit et 4h par rapport à la même période de 2021. Il s'agit d'une baisse très significative, la plus importante constatée.

L'éclairage public représente en moyenne 41 % de la consommation d'électricité des communes françaises, avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1 300 mégawatts (la puissance d'un réacteur nucléaire).

C'est un levier d'économies d'énergie majeur et les collectivités l'ont compris en prenant des mesures pour mieux piloter et réduire leur consommation en matière d'éclairage public. Le développement de solutions comme " Mon éco-éclairage public " proposée par Enedis a pu contribuer à cette baisse historique de la consommation de l'éclairage public.

Pour aller plus loin, l'Observatoire français de la Transition Ecologique permet d'observer les mutations à l'œuvre, notamment l'évolution de l'éclairage public par région et département. La Creuse est ainsi le département qui a connu la plus grande baisse de consommation électrique liée à l'éclairage public en 1 an.