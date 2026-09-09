Baisse en vue en Europe, la flambée du pétrole inquiète

L'illustration présente une carte montrant le détroit d'Ormuz et un oléoduc imprimé en 3D

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en léger repli mercredi, à la veille de ‌la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), tandis que la hausse des cours pétroliers, sur de fond de regain des tensions au Moyen-Orient, n'incite guère à la prise de risque.

D'après ​les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,48% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,52%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,51%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,44% et le Stoxx 600 en baisse de 0,45%.

Sur le plan géopolitique, les cours du pétrole progressent pour la quatrième séance consécutive, frôlant de nouveau mercredi la barre ​des 100 dollars le baril, à 99,49 dollars, au plus haut depuis fin juin, dans un contexte de poursuite des tensions au Moyen-Orient.

Les Houthis au Yémen, soutenus par l'Iran, ont lancé mardi des attaques contre plusieurs villes saoudiennes, entraînant davantage un allié des Etats-Unis ​dans le conflit, tandis que les forces américaines ont frappé plusieurs pétroliers iraniens. Téhéran de son ⁠côté a frappé une base américaine en Jordanie.

Côté politique monétaire, la BCE devrait relever jeudi ses taux directeurs de 25 points de base alors que la flambée des cours pétroliers ‌alimente la crainte d'une persistance de l'inflation globale. A cet égard, l'indice définitif des prix à la consommation en Allemagne, première économie de la zone euro, sera particulièrement suivi jeudi, après une accélération de l'inflation dans le bloc monétaire à 3,3% sur un an, selon des données préliminaires.

Aux Etats-Unis, deux indicateurs d'inflation sont ​également attendus dans la semaine, les prix à la production (PPI) jeudi et ‌les prix à la consommation (CPI) vendredi.

Concernant les entreprises, le marché étudiera ce mercredi les résultats financiers notamment d'Interparfums à Paris et ceux d'Inditex ⁠à Madrid.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, des éditeurs de logiciels ayant subi des pertes en raison d'une crainte sur leurs activités liée à l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendaient des données sur l'inflation pour évaluer la probabilité d'une hausse des taux.

L'indice Dow Jones a cédé 1,18% à 52.786,07 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,58% à 7.673,52 ⁠points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son ‌côté de 0,32% à 26.421,41 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avançait de 0,43% à 65.549,88 points, tandis que le Topix, plus large, prenait ⁠0,24% à 4.059,87 points, l'enthousiasme autour de l'IA reléguant au second plan les inquiétudes liées à l'escalade de la crise au Moyen-Orient.

La confiance des grandes entreprises manufacturières japonaises a par ailleurs atteint en ‌septembre son plus haut niveau depuis décembre 2021, soutenue par une forte demande liée aux semi-conducteurs et aux centres de données, selon une enquête Reuters publiée mercredi.

"Les actions liées ⁠aux semi-conducteurs et à l'IA affichent de solides performances, contribuant positivement à la performance du Nikkei 225", souligne Maki Sawada, stratégiste actions ⁠chez Nomura Securities.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai ‌s'octroie 0,24% et le CSI 300 progresse de 0,16%, les dernières données sur l'inflation des prix à la production et à la consommation ayant mis en évidence une reprise économique, certes inégale.

Les prix ​à la production en Chine ont augmenté en août, de 3,8% sur un an après une hausse de ‌3,5% en juillet et un consensus à +3,6%. L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté augmenté de 0,8% sur un an en août, comme attendu par les analystes, contre une hausse de 0,5% le mois précédent.

LES ​VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

PÉTROLE

Le marché pétrolier est de nouveau en hausse, gagnant plus d'un dollar en début de séance mercredi, après que la reprise des attaques au Moyen-Orient a accru les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement.

Le Brent progresse de 1,09% à 99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,99% à 93,92 dollars.

Les prix du Brent ont bondi ⁠d'un quart depuis début août, alors que les espoirs d'une résolution permanente du conflit qui dure depuis six mois s'estompent.

CHANGES/TAUX

Le yen japonais s'est stabilisé mercredi près de son pic de février, maintenant le dollar sur la défensive alors que les cambistes s'efforcent de faire face à des prix du pétrole qui se rapprochent des 100 dollars le baril dans un contexte d'extension de la guerre au Moyen-Orient.

Le dollar recule de 0,06% face à un panier de devises de référence, proche d'un creux de près de deux semaines.

L'euro avance de 0,09%, à 1,1633 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3548 dollar (+0,08%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,3 point de base, à 4,7882%, après une hausse de 1,4 point la veille.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU ​9 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Production industrielle juillet 0,2% 0,1%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)