Baisse en vue en Europe avec la géopolitique et avant la BCE et l'inflation

Les principales Bourses européennes sont attendues en repli mardi dans un contexte de tensions géopolitiques qui font grimper les cours du pétrole alors que les investisseurs attendent par ailleurs dans la semaine la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI devrait perdre 0,45% à l'ouverture. Le Dax .GDAXI à Francfort pourrait reculer de 0,25%, tandis que le FTSE 100 .FTSE à Londres devrait également abandonner 0,41%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est attendu en repli de 0,27% et le Stoxx 600 .STOXX en baisse de 0,37%.

Sur le plan géopolitique, le pétrole continue de monter alors que l'activité a été suspendue mardi sur plusieurs sites énergétiques d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, à la suite d'attaques des Houthis du Yémen qui ont en outre fait 73 blessés, ont annoncé les autorités saoudiennes.

"Si la fête du Travail aux Etats-Unis a donné lieu à un début de semaine un peu plus calme en termes de volumes d'échanges, les frappes réciproques du week-end entre les Etats-Unis et l'Iran ont continué à exercer une pression à la hausse sur les prix du pétrole, pesant plus largement sur le sentiment de risque", soulignent les analystes de Westpac.

Coté politique monétaire, la BCE rendra jeudi sa décision et un relèvement des taux de 25 points de base est largement anticipé par les économistes. Ce durcissement monétaire vise à juguler une inflation qui a accéléré à 3,3% sur un an en août, selon les données préliminaires. A cet égard, l'Allemagne, première puissance économique en Europe, publiera avant la décision de la BCE, l'indice définitif des prix à la consommation pour le mois d'août.

Aux Etats-Unis, l'indice mensuel des prix à la production (PPI) est attendu jeudi, tandis que celui des prix à la consommation est prévu vendredi, à une semaine de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En attendant, pour la séance du jour, un indicateur montre que les exportations allemandes ont baissé de manière inattendue, de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent. Le déficit commercial de la France, quant à lui, s'est établi à 6,669 milliards d'euros à fin juillet.

Concernant les résultats d'entreprises, la séance est également relativement pauvre, le groupe de distribution de produits industriels Rubis étant le seul d'importance à l'agenda en France.

A WALL STREET

Wall Street était fermée lundi pour la fête du Travail après avoir fini vendredi en repli, la publication de données meilleures que prévu sur l'emploi aux Etats-Unis ayant incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse de taux par la Fed.

EN ASIE

A l'approche de la clôture, la Bourse de Tokyo l'indice Nikkei .N225 recule de 1,53% à 65.385,91 points à l'issue d'une séance volatile.

Les investisseurs se montrent attentifs à la forte appréciation du yen et aux attentes croissantes d'un relèvement des coûts d'emprunt de la Banque du Japon (BoJ) la semaine prochaine avec un principal taux directeur qui pourrait grimper à 1,25%.

Côté indicateur, l'économie du Japon a progressé plus qu'initialement estimé au deuxième trimestre, avec une croissance du PIB de 1,4% en rythme annuel, soutenue par les dépenses en capital qui ont été moins faibles qu'indiqué au préalable, selon des données gouvernementales publiées mardi.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)

.MIAPJ0000PUS gagne 0,20%.

En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai reflue de 0,03% et le CSI 300 .CSI300 cède 0,52% dans une séance également volatile où les indices sont tirés par les valeurs agricoles et énergétiques, tandis que les titres technologiques reculent.

À Hong Kong, plus vulnérable aux fluctuations économiques mondiales, l'indice Hang Seng .HSI abandonne 0,41%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N44Z0YP

CHANGES/TAUX

Le dollar recule de 0,33% face à un panier de devises de référence .DXY , alors que le CPI américain est scruté de près, ainsi que la trajectoire des taux de la Fed.

L'euro EUR= avance de 0,03%, à 1,1625 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s'échange à 1,3536 dollar, stable.

Le yen japonais a atteint mardi son plus haut niveau en sept mois face au billet vert, à 152,89 pour un dollar, alors que les cambistes continuent de liquider leurs positions courtes dans un contexte de paris croissants sur une hausse des taux de la BoJ.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR prend mardi 1,6 point de base à 4,8003%, après avoir déjà grimpé vendredi à la faveur d'un rapport sur l'emploi américain étonnamment positif, qui a renforcé la probabilité d'un resserrement de la politique monétaire.

Le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est inchangé à 3,3786% après une hausse de 4,6 points de base la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi, alors que les risques d'un conflit prolongé au Moyen-Orient se sont accrus après que l'Iran a menacé de riposter à toute nouvelle attaque américaine contre ses intérêts, accentuant les inquiétudes quant à une perturbation de l'approvisionnement.

Le Brent progresse de 1,32% à 98,22 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,44% à 93,73 dollars CLc1 .

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices boursiers européens, évolution des places asiatiques, ouverture du marché obligataire en Europe, indicateurs en Allemagne et en France)