Baisse en vue des marchés européens, les ventes de LVMH déçoivent

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en repli à l'ouverture de la séance ce mercredi, avant la décision de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 devrait perdre 0,7%. Hier, plusieurs sociétés ont dévoilé leur chiffre d'affaires. LVMH a déçu avec des ventes en repli de 2% en données publiées sur 9 mois. De son côté, Fnac-Darty a dévoilé au titre de son troisième trimestre des ventes en croissance de 0,5% en données publiées mais en recul de 0,6% en données comparables. Eramet a annoncé un abaissement de ses objectifs 2024 pour ses activités de manganèse au Gabon et de nickel en Indonésie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eramet

Eramet ajuste à la baisse ses objectifs 2024 pour Comilog et PT Weda Bay Nickel ("PT WBN"), compte tenu de conditions de marché particulièrement dégradées de l’acier carbone en Chine, et de la délivrance par les autorités indonésiennes cette semaine d’un permis de vente de minerai de nickel inférieur aux attentes.

Fnac-Darty

Fnac-Darty a dévoilé au titre de son troisième trimestre des ventes s'élevant à 1,849 milliards d'euros en croissance de 0,5% en données publiées mais en recul de 0,6% en données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,238 milliards d'euros, en hausse de 1% en données publiées mais en recul de 0,2% en données comparables. Fnac-Darty affiche sur cette même période un taux de marge brute en croissance de 50 points de base, hors effet dilutif de la franchise et des changements de périmètre.

Ipsos

Ipsos annonce par anticipation son chiffre d'affaires du troisième trimestre, estimé à 591 millions d'euros, en croissance de 0,5% dont -0,1 % de croissance organique. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance s'établit à 3,3 % dont 2,4% en organique. "La croissance organique du troisième trimestre est inférieure aux attentes et n'offre pas de perspective de rebond significatif d'ici la fin de l'année", précise un communiqué de presse. Le groupe révise donc son objectif annuel de croissance organique autour de 1%.

LVMH

LVMH réalise sur les neuf premiers mois de l'année 2024 des ventes de 60,8 milliards d’euros, stables à devises et périmètre comparables malgré le contexte actuel et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid. En données publiées, les ventes reculent de 2% sur 9 mois. L’Europe et les Etats-Unis sont en légère croissance à devises et périmètre comparables. Le Japon poursuit une progression à deux chiffres de ses ventes. Le reste de l’Asie reflète notamment la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à l'importation en septembre sera publié à 14h30.

Hier à Paris

A l'exception du Dax, les marchés européens ont terminé en territoire négatif avant la décision de la BCE de jeudi. En attendant, l'inflation en France a baissé de 1,2% en septembre après une hausse de 0,5% en août. Aux Etats-Unis, Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont dévoilé des résultats supérieurs aux estimations. A Paris, TotalEnergies a vu rouge après la chute de ses marges de raffinage au troisième trimestre et l'accélération de la baisse des cours de l'or noir. Le CAC 40 a perdu 1,05% à 7521 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 1,71% à 4955 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. Si en avant Bourse, les investisseurs avaient accueilli favorablement les résultats des banques, Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont terminé en ordre dispersé. Les cours de l’or noir ont continué en outre de céder du terrain alors qu'Israël ne devrait pas frapper les installations pétrolières iraniennes. L'avertissement d'ASML a pesé sur le secteur des semi-conducteurs. Le Dow Jones a cédé 0,75% à 42740,42 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,01% à 18315,59 points.