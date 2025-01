Baisse en vue des marchés européens avant l'inflation, Sodexo en vedette

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Nvidia a fini en tête du Dow Jones, porté par les investissements annoncés par Microsoft dans l’IA ainsi que par les bons résultats du Taiwanais Foxconn. US Steel a terminé en hausse. Le producteur d'acier intente une action en justice contre Joe Biden après le blocage de son rachat. En outre, Donald Trump a démenti les informations du Washington Post selon lesquelles la hausse des droits de douane s'appliquerait à tous les pays. Le Dow Jones a perdu 0,06% à 42 706,56 points et le Nasdaq a gagné de 1,24% à 19864,98 points.

Les Bourses européennes ont rebondi, soutenues par les valeurs technologiques et les spéculations sur une hausse ciblée des droits de douane de la part de la future administration Trump. "Il s'agit d'un nouvel exemple de 'fake news' ", a réagi Donald Trump sur son réseau social. Les "tech" ont bénéficié des 80 milliards de dollars d'investissements planifiés par Microsoft dans les centres de données sur son exercice 2025 et par les revenus trimestriels record de Foxconn. L’indice CAC 40 a gagné 2,24% à 7445,69 points tandis que l’EuroStoxx50 s’est adjugé 2,34% à 4985,27 points.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier en décembre et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre seront publiées à 16h aux Etats-Unis.

En zone euro, les données sur l'inflation en décembre et celles sur le taux de chômage en novembre seront publiées à 11h.

Spie a annoncé la nomination d'Evert Lemmen au poste de directeur général de Spie Nederland à compter du 1er février 2025. Il rejoindra le comité exécutif du groupe. Evert Lemmen, 54 ans, est diplômé en ingénierie électrique. Avec l'acquisition de Worksphere par le spécialiste français des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications en 2022, Evert Lemmen a été nommé à la tête de Spie Building Solutions. Ce dernier "a affiché d'excellents résultats sous sa direction", a précisé Spie.

Le chiffre d'affaires consolidé de Sodexo au premier trimestre de l'exercice 2025 atteint 6,4 milliards d'euros, en hausse de +1,9% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%. La croissance interne s'établit à +4,6%. Elle est affectée par une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du Monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques sur l'exercice. En excluant ces éléments, la croissance interne sous-jacente du premier trimestre s'élève à +4,9%.

Interparfums annonce le départ de Frédéric Garcia-Pelayo, directeur affaires internationales pour les marques Montblanc, Coach, Lacoste et Van Cleef & Arpels. Entré dans le groupe en 1994, il sera remplacé à ce poste par Daphné Benacin, actuellement directrice régionale export. Frédéric Garcia-Pelayo a mis fin à son mandat de directeur général délégué à effet en date du 30 décembre 2024 et à son mandat d’administrateur à effet en date du jeudi 17 avril 2025 au soir, à l’issue de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

(AOF) - Les Bourses européennes devraient baisser ce mardi à l'ouverture de la séance. Les investisseurs prendront connaissance des données de l'inflation du mois de décembre en France et en zone euro. Le taux de chômage en novembre en zone euro sera publié à 11h. Le CAC 40 devrait perdre 0,48%. Côté valeurs, Sodexo a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025 après avoir annoncé une hausse de 1,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de cet exercice. De son côté, LDC a annoncé une augmentation de en hausse de 3,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2024-2025.

