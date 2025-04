Baisse en vue des marchés européens après Trump, le PIB de la Chine plus élevé qu'attendu

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en baisse ce mercredi, après de nouvelles déclarations de Donald Trump. Le président américain a imposé de nouvelles restrictions aux exportations de semi-conducteurs américains vers la Chine. Le CAC 40 devrait perdre 1,36%. Côté statistiques, le PIB en Chine a ressort à 5,4% au premier trimestre, en rythme annuel, contre 5,2% attendu. Côté valeurs, à Paris, les publications de résultats d'entreprises se poursuivent. Ce matin, Edenred affiche au premier trimestre 2025 un revenu total de 724 millions d’euros en hausse de 6,7% en données comparables .

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Catana Group

Au premier semestre de l’exercice 2024/2025, le chiffre d’affaires de Catana Group s’est replié de 23 %, à 81,171 millions d'euros. Le spécialiste de la conception, construction et commercialisation de navires de plaisance n’est toutefois pas surpris par cette contre-performance et, malgré les incertitudes géopolitiques et économiques liées à la nouvelle administration américaine, ses plans stratégiques ne sont pas remis en cause. Il souligne cependant que " la visibilité devient très réduite pour 2025 et 2026 ".

Edenred

Au premier trimestre 2025, le revenu total d'Edenred s'élève à 724 millions d'euros, en hausse de +6,7% en données comparables (+5,7% en données publiées) par rapport au premier trimestre 2024. Dans le détail, le chiffre d'affaires opérationnel ressort à 667 millions d'euros, en progression de 7,1% en données comparables et 6,7% en données publiées par rapport au premier trimestre 2024, grâce notamment à de bonnes performances en Amérique latine et dans la Mobilité.

Sidetrade

Sidetrade a dévoilé une progression de 22% du chiffre d'affaires à 14,3 millions d'euros au premier trimestre 2025. Les revenus issus des abonnements SaaS ont atteint 12,1 millions d'euros, en croissance de 26%, dont une progression de 12% à périmètre comparable (hors intégration de SHS Viveon). L'intégration des activités de SHS Viveon (effective depuis le 1er juillet 2024) a contribué à hauteur de 1,9 million d'euros au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, représentant 13% du total trimestriel.

Virbac

Sur les trois premiers mois de l'année, Virbac a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,5 %, ou de 4,9 % à taux de change et périmètre constants, pour s'élever à 375,2 millions d'euros. Cette hausse est liée à la contribution des prix (3,8 points de croissance) et dans une moindre mesure à un effet volume (1,1 point). A l'exception de la zone Pacifique (-14,3 %), l'activité, à taux de change constants, est en croissance partout ailleurs, notamment en Europe (+8,3 %) et aux États-Unis (+2,7 %), deux zones qui ont généré un petit peu plus de la moitié des revenus l'année dernière.

Les chiffres macroéconomiques

En mars, en rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,6% contre 2,8% en février. Elle était attendue à 2,7%. Elle ressort à 0,3% en rythme mensuel contre 0,4% attendu et 0,4% en février.

Les données sur l'inflation en mars en zone euro seront connus à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes au détail en mars seront publiées à 14h30 suivies à 15h15 de celles sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en avril et les données sur les stocks des entreprises en mars seront publiées à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,78% à 1,1374 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont continué de progresser, rassurés par un possible assouplissement des droits de douane de Donald Trump dans le secteur automobile. Côté valeurs, LVMH a enregistré le plus fort repli de l'indice CAC 40, après l’annonce la veille d’une baisse inattendue des ventes en comparable au premier trimestre 2025. Le numéro un mondial du luxe a entraîné dans son sillage les autres valeurs du secteur. A la clôture, le CAC 40 a signé une deuxième séance de suite dans le vert, gagnant 0,86% à 7335 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,15% à 4968 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en baisse, face à l'incertitude sur les droits de douane aux Etats-Unis. Donald Trump multiplie les revirements sur les taxes douanières. Lundi soir, le président américain a évoqué la possibilité de mettre en pause la taxation sur les constructeurs et les équipementiers automobiles. Côté valeurs, Bank of America et Citigroup ont progressé grâce à leurs bonnes performances des métiers actions au premier trimestre 2025. Le Dow Jones a perdu 0,38% à 40 368,96 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,05% à 16823,17 points.